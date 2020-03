Decreto de calamidade pública fecha comércio e serviços em Valença

Matéria publicada em 22 de março de 2020, 11:35 horas

Valença – Valença é mais uma cidade onde passa a valer o decreto de calamidade pública em função da pandemia de coronavírus. A medida abrange comércio, indústria e prestação de serviços, transporte público, mercado municipal e o centro administrativo, entre outras locais públicos que deverão ficar fechados.

Devem permanecer abertos supermercados, mercearias e similares, padarias, açougues, farmácias, postos de gasolina, serviços de delivery, indústrias e serviços de saúde.

O Decreto estabelece que atendimento ao público no Centro Administrativo será suspenso a partir de segunda-feira (dia 23). Estão mantidos o funcionamento em regime de emergência as secretarias de Fazenda, Administração, Assistência Social, Serviço Público, Guarda Municipal, Saúde e Procuradoria-Geral.

O Comitê de Crise criado pela prefeitura de Valença irá se reunir diariamente para analisar os próximos passos a serem dados. O último boletim informado pela secretaria municipal de Saúde, atualizado na tarde de sexta-feira (dia 20) aponta 20 casos suspeitos, 13 aguardando resultados, sete descartados e nenhuma morte.

Comércio:

– Fica suspenso, o funcionamento das atividades do comércio no âmbito do Município de Valença a partir das 23h59min deste domingo (dia 22);

– Os restaurantes, bares e lanchonetes, cafés, afins, e demais comerciantes em geral, poderão realizar os serviços de delivery;

– Ficam suspensos também todo o comércio em rodoviárias e lojas de conveniência;

– O comércio em geral poderá realizar vendas por redes sociais com entrega domiciliar;

– Os hotéis e pousadas ficam proibidos de receber novos hóspedes;

– Ficam suspensas as atividades de profissionais liberais.