Defesa Civil alerta para chuva forte na região - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2023, 14:56 horas

Sul Fluminense – De acordo com a Defesa Civil do Estado do Rio, o Médio Paraíba e a Costa Verde estão sujeitos a chuvas fortes e muito fortes neste sábado. O alerta, que o site Climatempo confirma, se deve à passagem da frente fria pelo oceano e a atuação de um sistema de baixa pressão sobre o estado do Rio de Janeiro.

A Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), monitoram as precipitações em todo o estado. A intenção é prevenir e minimizar qualquer possível dano. Os agentes da Defesa Civil Estadual permanecem em contato frequente com as Prefeituras, para dar suporte nos casos em que as ocorrências extrapolam a capacidade de resposta da gestão municipal.

Monitoramento

Além de monitorar as condições meteorológicas, o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) segue avaliando os níveis pluviométricos e enviando alertas para os municípios. Por volta das 11h, estava alto o risco hidrológico na Região Metropolitana com alerta para inundações e alagamentos em São Gonçalo, onde a chuva forte de segunda-feira (13) à noite causou a morte de quatro pessoas.

Com informações da Agência Brasil