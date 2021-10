Defesa Civil participa de curso para prevenção de acidentes com animais peçonhentos 

Matéria publicada em 22 de outubro de 2021, 08:28 horas

Itatiaia – A equipe da Defesa Civil Municipal participa nesta sexta-feira, dia 22, do curso de prevenção de acidentes com animais peçonhentos. A capacitação acontecerá no espaço da Casa da Cultura, no Centro e será ministrado pela REDEC Sul I – Regional de Defesa Civil Sul I junto com Instituto Vital Brazil.

O curso também contará com a participação de servidores das Secretarias de Meio Ambiente, Saúde, Guarda Civil Municipal, além de produtores rurais, entre outros.

O objetivo é transmitir aos participantes informações sobre animais peçonhentos e técnicas para captura e procedimentos em caso de acidentes, tendo em vista que são comuns na região algumas espécies de animais peçonhentos, dentre eles cobras, aranhas e escorpiões, bem como relatos de acidentes com pessoas envolvendo estes animais.

Durante o treinamento os participantes também poderão entender sobre o comportamento e habitat dos animais peçonhentos, além de serem instruídos de como orientar a população quanto as medidas preventivas e onde procurar socorro.