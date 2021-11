Defesa Civil, Saae e secretarias monitoram estruturas comprometidas em Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de novembro de 2021, 17:19 horas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Manutenção Urbana (SMMU), por meio da Defesa Civil e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), visitou nesta quarta-feira, 03, uma passarela que dá acesso a nove casas, localizada na Rua Ernesto Duarte da Silveira, no bairro Vila Coringa. A estrutura teve a fundação avariada após um deslizamento de terra, decorrente das fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias, somado a uma infiltração em um encanamento de distribuição de água. Equipes do órgão e da autarquia seguem monitorando o local e prestando o auxílio necessário aos moradores.

O Saae já solucionou o problema no cano de água que estava rompido e a Defesa Civil segue monitorando a estrutura. Além disso, engenheiros da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (SMPU) estiveram no local na tarde desta quarta-feira.

A engenheira da SMPU, Fernanda Alves, esteve no local para realizar uma vistoria. “Viemos hoje ver as condições que se encontram a passarela, fizemos um relatório da estrutura da passarela e iremos apresentar um projeto de melhoria do local”.

De acordo com o coordenador de Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, as áreas atingidas pela chuva dos últimos dias seguem em observação e alerta. “A Defesa Civil está no local e está a todo o momento prestando auxílio à população. Além de estarmos percorrendo as réguas de monitoramento de nivelação do Rio Paraíba do Sul, para verificar se ele já está em sua normalidade, estamos visando áreas que registraram pontos de alagamento e avaliando a situação de alguns imóveis”, disse João Vitor.

Ocorrências

Na terça-feira, 02, a Defesa Civil atendeu duas ocorrências em Barra Mansa: um desabamento de imóvel no bairro Nova Esperança, que estava inabitável e não causou riscos a outras moradias ou pessoas; e o deslizamento de uma encosta no bairro Morro do Cruzeiro, onde parte de um talude cedeu sem causar riscos ao imóvel e aos moradores do local.

Moradores que precisarem de atendimento de emergência podem acionar a Defesa Civil através do número 199. Situações de risco são avisadas à população através de sirenes instaladas nos bairros.