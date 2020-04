Denúncia contra Paulinho do Raio-X gera debate na Câmara Municipal de Volta Redonda

Matéria publicada em 22 de abril de 2020, 18:24 horas

Rodrigo Furtado confirma que apresentou denúncia como vereador e diz que comissão vai apenas propor relatório

Volta Redonda – O vereador Rodrigo Furtado confirmou nesta quarta-feira (22) que deu entrada na denúncia para pedir a cassação do vereador afastado Paulinho do Raio-X. Ele juntou ao processo diversas provas, inclusive gravações que fazem parte do processo, que estão em um pen drive, ao qual, segundo ele, só terão acesso os membros da comissão processante que será criada, caso a denúncia seja aceita.

Durante a sessão, foi lida uma carta enviada pelo parlamentar afastado, se colocando à disposição para apresentar sua versão dos fatos. Paulinho afirmou, na carta, que em momento nenhum citou outros parlamentares.

O relator da comissão, vereador Sidney Dinho, disse que considera muito importante ouvir o depoimento de Paulinho do Raio-X.

Ele também disse que a CPI do caso continua funcionando e afirmou que não tem dúvidas da lisura do trabalho de Rodrigo Furtado, mas que tem cautela antes de assinar um documento que pode mudar a história de vida de uma pessoa.