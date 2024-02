Desfiles do Grupo Especial têm show de alunos e professores da rede estadual

Rio – Já imaginou ser destaque do Carnaval do Rio de Janeiro, desfilando por escolas de samba renomadas como Beija-Flor, Mocidade e Portela? Foi como ritmista, diretor de bateria, passista e rainha de bateria que alunos e professores da rede estadual de ensino escreveram mais um capítulo na história do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, que está completando 40 anos, nos desfiles do Grupo Especial no último domingo (11) e segunda-feira (12).

Os professores de Arte e Física, Edison Reis e Fabíola Estrella, respectivamente, e os alunos Lorena Raissa, Lorenzo Matheus e Rodney Jorge deixaram um pouco a sala de aula em busca do título do Carnaval para as suas escolas de samba do coração.

— Ser professor é algo mágico, participar da formação de pessoas não tem preço. E quando pensamos na atmosfera de uma escola de samba, todos estaremos sempre aprendendo e, também, ensinando principalmente aos mais novos que estão chegando — disse Edison, um dos 12 diretores de bateria da Beija-Flor, que está confiante na conquista do seu 10° título pela agremiação.

Para ser campeã, a Beija-Flor apostou no samba-enredo ‘Um delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila’. Já a Mocidade animou a Avenida com ‘Pede Caju Que Dou… Pé de Caju Que Dá!’. A Portela levou à Sapucaí ‘Um defeito de cor’, inspirado no livro homônimo de Ana Maria Gonçalves, um romance histórico de 952 páginas, contado do ponto de vista da africana Kehinde desde que foi sequestrada do continente africano ainda pequena.

A secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, parabenizou o desempenho dos alunos e professores na maior manifestação cultural do mundo.

— Eles deram show na Passarela do Samba. Estamos muito orgulhosos de termos em nossa rede de ensino jovens e servidores tão dedicados e comprometidos, que desempenham essas duas funções — declarou a secretária

A apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro acontece nesta quarta-feira (14/02), a partir das 16h.