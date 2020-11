Determinação da Light junto a empresas de telefonia deixa rua no bairro Eucaliptal sem iluminação pública

Matéria publicada em 5 de novembro de 2020, 16:17 horas

Volta Redonda-Uma determinação da Light exigindo que empresas de telefonias e internet identifiquem seus cabos e mantenham um distanciamento de no mínimo 30 cm da rede elétrica, está deixando uma rua do Bairro Eucaliptal sem iluminação pública.

De acordo com o técnico em elétrica Márcio Alexandre, morador da rua Castro Alves, próximo a Igreja Presbiteriana, desde sexta feira, algumas operadoras de telefonia estão em sua rua numa correria para identificar os seus cabos e manter a distância determinada pela Light, para que os mesmos não sejam cortados pela empresa.

– Consequência disso foi que ontem, dia 04, técnicos da Light vieram ao bairro com vários carros e disseram que já iriam cumprir a determinação e cortar os cabos que estivessem fora das exigências determinadas pela concessionária de energia. Com isso alguns cabos de operadoras foram cortados e jogados no chão. E nessa confusão quem está sendo prejudicado são os moradores, pois na pressa em fazer o serviço, os técnicos da Light desligaram as fotocélulas das lâmpadas de cinco postes deixando a rua Castro Alves em uma escuridão terrível – lamentou o morador.

Segundo Márcio, alguns técnicos de operadoras estão tentando negociar com a light e pedindo mais prazo para dessa forma poderem realizar as mudanças exigidas pela empresa de manter a distância de no mínimo 30 cm da rede elétrica, evitando que eles cortem os cabos das operadoras.

– Fomos falar com eles e disseram que não é problema da Light e sim da prefeitura, só que a iluminação estava funcionava bem antes deles aparecerem e colocarem terror nas empresas de telefonia – reclamou Márcio.

Em nota a secretaria de Infraestrutura de Volta Redonda informou que tomou ciência da situação e que já agendou equipes do setor de iluminação pública para ir até o bairro na noite desta quinta-feira, dia 05, para solucionar o problema.

A operadora Oi esclareceu que está ciente desta nova exigência da Light e já está no local fazendo as mudanças determinadas, mas não quis dar mais informações.

Já a operadora de internet Zamix multiplay informou que também está fazendo esta adequação exigida pela Light e como a Oi preferiu não dar mais detalhes sobre o assunto.

Resposta da Light

A Light através de sua assessoria informa que fez o levantamento da ocupação dos equipamentos de telecomunicações nos postes de distribuição na região do Vale do Paraíba e começou a retirar a fiação irregular encontrada. Antes de iniciar a retirada, a Light notificou as empresas, com a indicação das irregularidades encontradas, para que tomassem providências.

A Light reuniu-se com essas empresas em 2019 e 2020 para informar sobre o levantamento e sobre a possibilidade de retirada da fiação irregular.

Segundo a empresa, a retirada dos ativos em situação de risco e de cabos não identificados está prevista na resolução REN ANEEL 797/2017. Além disso, conforme previsto na Resolução Conjunta 004/2014 (ANEEL, ANATEL E ANP), a obrigação de regularizar os ativos de telecomunicações é das operadoras, que são as proprietárias dos bens.

A Light ressalta que está atuando na regularização dos cabos de empresas de telecomunicação. Lembrando que a fiação de iluminação pública é preservada, já que não é objeto da ação da concessionária. ​