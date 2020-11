Detran oferta 5 mil vagas para habilitação em 17 cidades

A partir deste sábado, reabrem as unidades: na capital, Aerotown (Barra da Tijuca), Américas Shopping (Recreio dos Bandeirantes), West Shopping (Campo Grande), Shopping Penha e Gávea; e no restante do estado, nos municípios de Angra dos Reis, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos, Itaboraí, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Três Rios, Macaé e Volta Redonda. Estarão disponíveis nesses 17 locais serviços como renovação da carteira de motorista, primeira e segunda via de CNH; adição e mudança de categoria; troca da permissão pela definitiva; e alteração de dados com inclusão de atividade remunerada.

Algumas destas unidades já vinham fazendo a entrega de CNHs emitidas antes da pandemia, mas passarão a ter o atendimento normalizado para todos os serviços citados. Este é o quarto mutirão realizado nos fins de semana para reduzir a demanda represada durante o fechamento dos postos na pandemia. Cerca de seis mil pessoas já foram atendidas nas vagas extras geradas na força-tarefa dos fins de semana.

“Verificamos que a procura por serviços de habilitação estava muito alta nessa reabertura e, por isso, optamos por um mutirão só com procedimentos deste setor. Se, ao fim de novembro, mesmo com os mutirões dos fins de semana, identificarmos que a demanda acumulada na pandemia continua grande, continuaremos com as vagas extras aos sábados e domingos”, explicou o presidente do Detran, Adolfo Konder.

Os serviços de habilitação precisam ser agendados para que não haja aglomeração nos postos. O agendamento já pode ser feito pelos telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042, ou pelo site www.detran.rj.gov.br.

O Detran reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação, para que não ocorram filas e consequente aglomeração. O departamento também pede para que as pessoas não levem acompanhantes aos postos.

Veja abaixo o endereço dos postos nas cidades que região que estarão com o mutirão neste sábado e no decorrer da semana:

VOLTA REDONDA

Local: Av. Getúlio Vargas, 759 – Centro

Horário: Das 10 às 17h (mutirão) / das 8h às 17h (durante a semana)

ANGRA DOS REIS

Local: Estrada Municipal, 91 – Shopping Piratas Mall

Horário: Das 10 às 17h (mutirão) / das 8h às 17h (durante a semana)

TRÊS RIOS

Local: Rua Prefeito Joaquim Ferreira, 28 – Centro

Horário: Das 10 às 17h (mutirão) / das 8h às 17h (durante a semana