Detran se prepara para retorno parcial das atividades nesta segunda-feira

Matéria publicada em 6 de junho de 2020, 16:37 horas

Estado do Rio- O Detran.RJ está neste fim de semana finalizando os preparativos para o retorno parcial das suas atividades nesta segunda-feira, dia 8. Com toda a precaução e segurança sanitária, está higienizando os postos com base nos protocolos das autoridades sanitárias.

A limpeza conta com expertise de outras administrações e órgãos públicos, como a prefeitura de Niterói, que realizou a higienização do posto do Fonseca, e os bombeiros do Estado, que fizeram o mesmo serviço de proteção no posto de Cabo Frio. Todos os municípios onde as atividades retornarão também foram comunicados sobre a volta das atividades.

Placas de acrílico também estão sendo instaladas para separar as baias de atendimento, como forma de impedir a contaminação por gotículas. A principal preocupação da administração do Detran é retornar com total segurança, tanto para os funcionários quanto para os seus usuários.

– Entendemos que é preciso abrir as unidades para atender as demandas da população. Por isso, estamos reforçando ainda mais os cuidados para preservar nossos funcionários, colaboradores e a própria população. É o momento de cuidar das pessoas ao mesmo tempo em que atendemos os serviços essenciais que prestamos – explicou o presidente do Detran.RJ, Marcello Braga Maia.

Álcool em gel também será disponibilizado nos ambientes compartilhados, como corredores e áreas de atendimento. Além disso, para evitar aglomeração e obedecer ao distanciamento, as filas respeitarão o espaçamento adequado. Para os funcionários, máscaras e luvas serão fornecidas pelo Detran e pelas empresas contratantes dos terceirizados. O uso de máscara facial é obrigatório para entrar nas unidades do Detran.

Retorno às atividades

Nesta primeira fase que se inicia segunda-feira, dia 8, o Detran.RJ volta a entregar carteiras de identidade solicitadas antes da pandemia e, por não serem casos emergenciais, continuaram acauteladas na capital e em outros 28 postos do estado. Além disso, os serviços de primeira e segunda via do RG, que durante a quarentena eram disponibilizados apenas na sede, passarão a ser requeridos em outras três unidades localizadas no Rio Poupa Tempo de Bangu, Duque de Caxias e São João de Meriti.

Também a partir de segunda-feira (8), voltará a ser oferecido o serviço de licenciamento anual. Porém, para um número ainda reduzido de vagas para que as medidas de segurança sanitárias possam ser cumpridas. Serão abertas 100 vagas diariamente na sede do departamento, na Avenida Presidente Vargas, 817. O agendamento pode ser realizado desde sexta-feira, dia 05, pelo teleatendimento (3460-4040 ou 3460-4041) ou pelo site do órgão www.detran.rj.gov.br.

O Detran reafirma que aqueles usuários que não tiverem urgência nos serviços, aguardem o retorno total das atividades para não criarem aglomerações nos postos e se precaverem quanto à contaminação do coronavírus. O retorno é parcial.

Detran na quarentena

Desde o dia 16 de março, o Detran.RJ adota um plano de contingenciamento contra a proliferação do coronavírus. A rotina dos setores operacionais e de atendimento ao público foi totalmente adaptada para evitar a propagação do vírus entre funcionários, colaboradores e usuários do departamento.

O Detran.RJ está atento e tomando todos os cuidados para evitar a contaminação e propagação do coronavírus e conta com a colaboração de todos.