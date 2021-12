‘Dia D’: Volta Redonda terá recorde de pontos de vacinação contra Covid-19

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2021, 12:14 horas

População poderá se vacinar neste sábado, dia 04, contra Covid-19 e gripe em todas as 46 unidades, além dos postos de imunização descentralizados

Volta Redonda – Neste sábado, dia 04, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove o Dia D da vacinação contra a Covid-19 e gripe (Influenza). Os postos de imunização serão ampliados nos centros comerciais e todas as 46 unidades de saúde estarão abertas nesse dia, das 09h às 13h, ofertando primeiras, segundas e terceiras doses contra o novo coronavírus.

Além dos shoppings Sider e Park Sul, com aplicação de doses das 10h às 20h, haverá outros três postos de imunização nos seguintes locais: embaixo do viaduto Heitor Leite Franco, na Avenida Amaral Peixoto; Praça Brasil, na Vila Santa Cecília; e na Avenida Sávio Gama, no Retiro, com horário de vacinação das 09h às 19h.

De acordo com o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, o objetivo do Dia D é intensificar a busca ativa aos moradores que por algum motivo ainda não receberam a primeira, segunda ou a terceira dose contra a Covid-19.

As pessoas que neste ano ainda não receberam a vacina da gripe também poderão se vacinar. O médico relembrou que não há necessidade do intervalo de 14 dias entre as vacinas pela nova determinação do Ministério da Saúde.

“Estaremos mobilizando todas as unidades de saúde e mais cinco postos de vacinação descentralizados nos centros comerciais para que toda a população possa se proteger contra a doença, buscando a vacina em um dos locais de atendimento, e dessa forma, atualizar o cartão de vacinação contra a Covid e gripe”, ressaltou Vasconcellos.

Quem pode se vacinar no Dia D?

Primeira dose: pessoas com 12 anos de idade ou mais, que não ainda não receberam nenhuma dose;

Segunda dose: pessoas que receberam a 1ª dose há pelo menos 21 dias;

Dose de reforço: pessoas com 50 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos três meses;

Os abaixo de 50 anos podem recebê-la somente após cinco meses da segunda.

Vacina contra a gripe



O imunizante contra a gripe (Influenza) é destinado aos que ainda não receberam a vacina em 2021 e que tenham mais de seis meses de idade.