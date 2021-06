Dia dos Namorados da CDL-VR promete agitar circuito gastronômico

Matéria publicada em 8 de junho de 2021, 13:07 horas

Volta Redonda – A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) vai sortear momentos especiais para os consumidores curtirem com quem ama neste mês dos Namorados. A campanha “Seu Amor Vem por Delivery” promete agitar o circuito gastronômico de Volta Redonda, incluindo restaurantes e bares renomados e premiados, com a parceria desses estabelecimentos que vão presentear com um combo para o casal.

Segundo a CDL-VR, este ano, o objetivo da campanha é promover o setor de gastronomia que sofreu muito com pandemia, sendo um dos mais afetados. Além de combos para celebrar o mês dos namorados em casa, também será sorteada uma diária com direito a um jantar em hum hotel na cidade.

“Todo o comércio sofreu muito com as portas fechadas no ano passado, mas o setor de bares, restaurantes e lanchonetes viveu momentos muito complicados, porque ficou mais tempo fechado e com horário ainda mais reduzido. Entendemos que realizar uma ação focada neles, ajudando a promover o segmento, além de ser uma forma de ajudar a divulgar o trabalho e mostrar que esses comerciantes não deixaram de acreditar na nossa cidade, vendendo pelo delivery, quando não puderam abrir suas empresas, se reinventando, estamos contribuindo para fomentar seus negócios e fortalecendo suas marcas”, afirmou o presidente da CDL, Gilson de Castro.

Ele ressaltou que as lojas de varejo também estão com estoque reforçado para atender os consumidores, respeitando as normas de prevenção à Covid-19 e também com a opção de delivery. Para participar dos sorteios, que incluem combos super românticos, basta seguir a CDL no Instagram, curtir o post oficial da campanha e marcar a pessoa com quem vai se deliciar com os combos preparados pelos parceiros da campanha.

Quem for sorteado vai retirar o voucher na CDL. A campanha começou no dia 7, no Instagram. O sorteio será no dia 14, às 15h. O regulamento está disponível no site cdlvr.org.br.

Participantes

Barão Express

Calumma

Frilat

Morada Bar

Parrila

Relicário Bistrô

Padaria Madrigal

Zen

Hotel (a definir)