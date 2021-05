Dia Nacional do Turismo é celebrado em Itatiaia com ações conscientes contra a Covid-19

Matéria publicada em 9 de maio de 2021, 08:54 horas

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia, através da Secretaria municipal de Turismo, resolveu homenagear o Dia Nacional do Turismo, comemorado ontem, dia 8 de maio, de uma forma diferença, e ressaltou todo o trabalho que vem sendo realizado com responsabilidade para manter as atividades do setor no município, nesse período de pandemia da Covid-19.

Conforme explicou o secretário da pasta, Ítalo Rodrigues, o turismo na cidade não está interrompido, porém segue acontecendo com muita responsabilidade e segurança, o que incluí o controle de entrada de pessoas pela Guarda Municipal, a cobrança de máscara facial, a fiscalização das normas sanitárias, entre outros.

– Itatiaia é uma cidade muito bonita e acolhedora e aqui dispomos de três polos turísticos, que são o Parque Nacional do Itatiaia, Penedo e Maromba e Maringá que contam com riquezas naturais e uma gastronomia incrível. Esses espaços não estão fechados, mas a visitação está sendo realizada de forma muito consciente, seguindo todas as regras do Decreto Vigente e obedecendo todas as normas sanitárias, orientadas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Comitê Municipal de Enfrentamento a Covid-19, como uma forma também de proteger os nossos visitantes e a nossa população, disse.

Ítalo esclarece que para manter o turismo funcionando com segurança, o decreto estipulou regras, como a taxa de ocupação para reservas em pousadas, hotéis ou similares limitadas em 50%, normas sanitárias, entre elas o uso de álcool em gel e a entrada apenas de turistas que comprovem reservas em hotéis, pousadas e restaurantes.

Também não é permitida a presença de pessoas nos espaços públicos a partir das 22h, não são permitidas aglomerações e nem a permanência de pessoas nos rios e cachoeiras.

O horário de atendimento presencial ao público em bares, restaurantes e similares está permitido até às 22h, após esse horário só estão permitidas modalidades delivery, drive-thru e entrega rápida com retirada do produto no estabelecimento (take-away), entre outros.

Segundo o secretário de turismo, as determinações tem o objetivo evitar o aumento de casos de Covid-19 na cidade e também leva em consideração a manutenção da empregabilidade no Município.

– Estamos mobilizados para a recuperação da economia e o Turismo é sem dúvida um grande pilar dessa recuperação. As nossas ações de estruturação do turismo, com bases sólidas para um relacionamento estreito com todas as instâncias governamentais e principalmente a nossa sociedade é o que vai tornar isso possível. Um turismo bioseguro, responsável, social e ambiental são na realidade os nossos grandes patrimônios – salientou o secretário.

Penedo Polo Turístico e Cultural

O secretário lembrou que no final de abril, Penedo, a única colônia finlandesa do Brasil e um dos mais importantes espaços turísticos do Município, foi reconhecido como Polo Cultural, Histórico, Turístico e Gastronômico, por meio da Lei 9253/21, sancionada pelo governador, Cláudio Castro.

De acordo com a lei, Penedo passa a contar com o auxílio do governo para incentivar ações que possibilitem a promoção do bairro, destacando as potencialidades. A lei ainda prevê investimento em infraestrutura, saneamento e ordem pública.

– Esta lei, ratifica, amplia e apoia todas as nossas potencialidades que serão desenvolvidas. Certamente, a união, Estado e Município e o nosso trabalho trarão inúmeras possibilidades de empregabilidade e melhoria na qualidade de vida na nossa cidade. Todos esses processos serão desenvolvidos dentro da necessidade que temos no mundo atual, finalizou o secretário Ítalo.