DIÁRIO DO VALE começa nesta quarta-feira série de lives pelo Instagram

Matéria publicada em 24 de junho de 2020, 14:31 horas

Sul Fluminense – Nesta quarta-feira, dia 24, o DIÁRIO DO VALE dará início a uma série de lives que serão feitas pelo Instagram do jornal (@diariodovale), que já conta com mais de 76 mil seguidores.

O tema da live de hoje, que começará às 18h, será “Pais, alunos e escolas passam por adequação com ensino à distância”. A entrevistada será Fátima Maria Ribeiro Silva Cardoso, que é psicopedagoga com especialização em Educação Especial e Matemática e tecnóloga em Processamento de Dados com experiência em aulas digitais.

A profissional será entrevistada pela jornalista Roberta Caulo e aproveitará a ocasião para tirar dúvidas que os internautas já estão enviando pela rede social.