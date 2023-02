DIÁRIO DO VALE confere a situação da RJ-159; veja vídeo e fotos - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2023, 13:31 horas

Estrada que liga a Via Dutra, em BM, até Passa Vinte é uma das opções para a RJ-153, interditada desde sexta (10) na Serra da Mutuca

Fotos: Evandro Freitas





Sul Fluminense – Com a RJ-153 continua interditada desde a última sexta-feira (10), quando um novo deslizamento de terra iniciado na noite anterior atingiu o km 23 da estrada que liga a região ao Sul de Minas, motoristas e passageiros tiveram que buscar novas alternativas para evitar a Serra da Mutuca – entre os distritos de Amparo, de Barra Mansa, e Santa Isabel do Rio Preto, em Valença -, onde mais da metade da pista cedeu. Por isso, o DIÁRIO DO VALE apresentou, no mesmo dia, quais caminhos poderiam ser usados nas duas direções, e neste domingo a reportagem passou por uma dessas estradas.

A via utilizada, no caso, foi a RJ-159, acessada a partir da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) na saída de Floriano, em Barra Mansa, seguindo até o limite com o estado de Minas Gerais, sobre o Rio Preto, por onde se pode chegar até Passa Vinte. Conforme observou a reportagem, a estrada conta com asfalto em bom estado de conservação, porém com muito mato no acostamento, que prejudica a visualização de placas e de veículos na saída das curvas. É preciso, ainda, ficar atento à ponte que passa sobre a divisa dos estados, sobre o Rio Preto, que é estreita para dois veículos leves.

A partir desse ponto, a estrada passa a ser conhecida como LMG-815 e termina no entroncamento com a MG-457, no topo da Serra do Pacau. Dali, o motorista pode descer a serra até Santa Rita do Jacutinga e, mais adiante, pegar a RJ-153 até Santa Isabel do Rio Preto, ou pegar a outra direção seguir até Bom Jardim de Minas e a Rodovia Vital Brasil, (MG-267), ligação para diversos municípios do sul mineiro.

Abaixo, o DIÁRIO DO VALE relembra as opções de deslocamento enquanto a estrada não é reaberta para o trânsito:

De Amparo/Volta Redonda para Santa Isabel do Rio Preto pela Rio-São Paulo: acessar a Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e pegar a saída para o distrito barramansense de Floriano, seguindo então pela RJ-159 e passando por Quatis, Joaquim Leite, Falcão e Passa Vinte – quando a estrada passa a ser conhecida como LMG-815. A estrada termina no entroncamento com a MG-457, no topo da Serra do Pacau, de onde o motorista pode seguir para Santa Rita do Jacutinga e, mais adiante, pegar a RJ-153 até Santa Isabel do Rio Preto.

De Amparo/Volta Redonda para Santa Isabel do Rio Preto pela Lúcio Meira: pegar a Rodovia Lúcio Meira (BR-393) até a entrada de Barra do Piraí, onde é possível seguir pela Rodovia Irmãos Freitas (RJ-137), que passa por Ibiabas, Conservatória e chega até Santa Isabel do Rio Preto.

De Amparo/Volta Redonda para o Sul de Minas pela Rio-São Paulo: acessar a Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e pegar a saída para o distrito barra-mansense de Floriano, seguindo então pela RJ-159 e passando por Quatis, Joaquim Leite, Falcão e Passa Vinte – quando a estrada passa a ser conhecida como LMG-815. A estrada termina no entroncamento com a MG-457, no topo da Serra do Pacau, de onde o motorista pode seguir para Bom Jardim de Minas e acessar a Rodovia Vital Brasil (MG-267), ligação para diversos municípios do sul mineiro.

De Amparo/Volta Redonda para Santa Isabel do Rio Preto pela Lúcio Meira: pegar a Rodovia Lúcio Meira (BR-393) até a entrada de Barra do Piraí, onde é possível seguir pela Rodovia Irmãos Freitas (RJ-137), que passa por Ibiabas, Conservatória e chega até Santa Isabel do Rio Preto. Dali, o motorista pode seguir pela RJ-153 até Santa Rita do Jacutinga, pegando a MG-457 até Bom Jardim de Minas e acessar a Rodovia Vital Brasil (MG-267), ligação para diversos municípios do sul mineiro.

Para quem precisa ir do Sul de Minas ou de Santa Isabel do Rio Preto para Volta Redonda e Amparo, basta seguir o caminho inverso.