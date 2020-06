Dinho informa que Comissão Processante decidiu pelo prosseguimento da denúncia contra Paulinho do Raio-X

Matéria publicada em 13 de junho de 2020, 20:59 horas

Volta Redonda – O vereador Sidney (Dinho), do Patriota, Presidente da Comissão Processante da denúncia recebida pelo plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda contra o Vereador Paulinho do RX, informou que a comissão se reuniu no último dia 08 de junho, as 14 h e decidiu pelo prosseguimento da denúncia, abrindo a instrução do processo com intimações, diligências e audiências, na forma do inciso III do artigo 5° do Decreto Lei n° 201/67.

No parecer pelo prosseguimento, a comissão analisou a defesa prévia apresentada pelo vereador, acatou alguns pedidos e deixou de acatar outros entendidos desnecessários o tipo de processo, ou seja de verificação de prática de infração político administrativa e quebra de decoro parlamentar.

⁃ A defesa prévia do vereador Paulinho do RX foi apresentada por seus advogados dentro do prazo legal, analisada pela comissão que exarou um parecer pela continuidade do processo na forma da lei. Partiremos agora para a fase de instrução com a tomada de depoimentos de testemunhas e solicitação de documentos para instruir o processo.

O vereador Dinho ainda esclareceu que o vereador Paulinho do RX e seus advogados já foram intimados da decisão da Comissão Processante e também das próximas diligências que serão realizadas.

Segundo o vereador, a Comissão pretende ouvir o vereador denunciante Rodrigo Furtado e o prefeito Samuca Silva, na próxima quarta-feira, dia 17/06.

A Comissão Processante é formado pelo Vereador Sidney Dinho como Presidente, Vereador Pastor Washington Uchôa como Relator e Vereadora Rosana Bergone como membro.