Diogo Balieiro assina decreto que recomenda uso de máscara em Resende

Matéria publicada em 23 de abril de 2020, 21:14 horas

Resende- O prefeito Diogo Balieiro decretou o uso obrigatório de máscara facial no município para toda à população de Resende. De acordo com o decreto assinado nesta quinta-feira, dia 23, passa a ser obrigatório o uso da máscara no transporte de privado de passageiros por aplicativo, em ambientes compartilhados nos setores públicos e privados, nos estabelecimentos comerciais, em hospitais, clínicas, e laboratórios.

O decreto ainda inclui o uso da máscara facial em igrejas e templos de quaisquer cultos. O decreto entrou em vigor nesta quinta-feira, dia 23, sendo mais uma medida de enfrentamento ao novo coronavírus.

Confira a íntegra do documento: Decreto_mascara_Resende