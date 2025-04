Disque Denúncia de Paraty tem aumento de 25% nas denúncias

Paraty – O Disque Denúncia de Paraty divulgou, no início de abril, o balanço das denúncias registradas no mês de março de 2025. De acordo com os dados, 50% das denúncias anônimas foram relacionadas a crimes ambientais, 15,5% a casos de administração pública e 10% a substâncias entorpecentes.

Entre os principais tipos de denúncias deste ano, destacam-se o tráfico de drogas, com 20 ocorrências, o desmatamento florestal, com 19 denúncias, e os maus-tratos contra animais, com 17 denúncias.

O levantamento também revelou que, em comparação com fevereiro, março registrou um aumento de 25% nas denúncias, totalizando 70 ocorrências no último mês, contra 56 em fevereiro. Os bairros com maior número de denúncias foram Prainha de Mambucaba, Coriscão e Portão Vermelho.