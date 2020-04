Dissidência de cerca de 10% de ocupantes ameaça acordo sobre Fazenda da Ponte

Matéria publicada em 24 de abril de 2020, 14:22 horas

Documento, que tinha sido feito com mediação do MPRJ, garantiria um quinto da propriedade para grupo que está no local há mais de vinte anos

Resende – Um acordo que parecia estar prestes a ser selado, garantindo aos ocupantes originais a posse de cerca de 20% da área da Fazenda da Ponte, está ameaçado por causa de um “racha” no grupo. Com a intermediação do Ministério Público Estadual (MPRJ), os proprietários da fazenda fecharam um acordo com a comunidade “Terra Livre”, pelo qual as famílias ficariam com uma área conhecida como “parte baixa”, que corresponde a um quinto da propriedade.

A área restante, que está desocupada e é constituída por pastagens, ficaria com os proprietários, que têm intenção de arrendá-la. No entanto, parte da liderança da comunidade – que seria minoritária, segundo os que concordam com os termos da negociação – rompeu com o grupo e teria pedido apoio do MST para ocupar a “parte alta”, correspondente ao setor da fazenda que ficaria com os proprietários.

A partir daí, o grupo de ocupantes que discorda da divisão proposta pelos proprietários acionou a Defensoria Pública do Estado do Rio usando o nome da organização que representa toda a comunidade, embora sejam menos de um décimo dos ocupantes, e conseguiu uma liminar que, pelo pedido, deveria evitar a venda de cabeças de gado encontradas na “parte alta”.

Segundo denúncia apresentada no processo por representantes da “Terra Livre” que aceitam o acordo, o grupo usou essa liminar para trazer militantes ligados ao Movimento dos Sem-Terra (MST) para ocupar a “parte alta”.

Segundo os proprietários, isso impediu que eles recuperassem a posse plena da parte da fazenda que, pelo acordo original, ficaria com os herdeiros, representados pelo espólio.

A disputa judicial prossegue, com os proprietários e parte da comunidade “Terra Livre” recorrendo da decisão obtida pela Defensoria Pública.

A posição dos proprietários e dos que aceitam o acordo

Os integrantes da “Terra Livre” que aceitam o acordo, junto com os proprietários, afirmam que, há cerca de dois anos, houve uma dissensão entre os integrantes da Comunidade Terra Livre. Então, um pequeno número de seus membros, conforme denúncia da própria Terra Livre, teria começado a fazer grilagem de terras da propriedade juntamente com políticos e outros interessados, inclusive gerando alguns crimes ambientais e construções irregulares na fazenda, ainda de acordo com a denúncia.

Em busca da pacificação do conflito, os proprietários e a Comunidade Terra Livre buscaram compor um acordo com a participação do MPRJ. A intenção era a pacificação e a regularização da Fazenda.

Com isso, seriam interrompidas as supostas ações criminosas e ficaria garantido que o espólio usufruísse da parte não ocupada da Fazenda (aproximadamente 80% referente a pastagens) e que a comunidade terra livre continuasse ocupando os 20% onde já se encontram.

O acordo prevê um levantamento topográfico e censitário de toda a propriedade para que seja possível oficializá-lo “com base num retrato fiel da propriedade e contemplando aqueles ocupantes de longa data com uma área definitiva”, segundo os proprietários. O espólio já contratou o serviço de topografia e levantamento censitário e o mesmo está em plena execução.

Segundo os integrantes da “Terra Livre” que aceitam o acordo, a partir disso o grupo liderado pelos de membros dissidentes passou a incentivar novas invasões com apoio do MST. Integrantes do “Terra Livre” supõem que as incitações a novas invasões junto ao MST são devidas a negócios irregulares que já teriam sido feitos pelos dissidentes, deixando-os comprometidos.

O grupo que aceita o acordo afirma que, no agravo obtido pela Defensoria Pública, os dissidentes se apresentaram como se representassem toda a comunidade, o que não corresponde à realidade. Além disso, teriam dito que os proprietários agiam com objetivo de retirar as famílias que ocupam a propriedade de longa data, o que seria outra inverdade.

A desembargadora, ao emitir sua decisão sem ouvir a outra parte, teria sido induzida ao erro pelas informações de que os proprietários estariam pretendendo remover todos os ocupantes da fazenda. O espólio que é dono da área, ao contrário, já havia garantido que os ocupantes iniciais permaneceriam em parte daárea.

Eles também afirmam que a decisão judicial da desembargadora foi a suspensão da liminar de autorização da venda de gado das pastagens da área livre da fazenda, uma vez que esta área foi restituída aos proprietários e os donos do gado não acatavam a retirada ou não eram identificados. No entanto, ainda segundo os proprietários, os autores do agravo a usaram “para continuar incentivando incitar novas invasões”.

Nota dos dissidentes da ‘Terra Livre’ ligados ao MST

Em nota à Imprensa datada de antes da decisão da desembargadora que suspendeu a venda do gado existente na “parte alta”, o grupo dissidente da comunidade “Terra Livre” e o MST afirmam que todas as famílias estão ameaçadas de despejo, o que é contraposto pela existência do acordo firmado com a intermediação do MPRJ.

O MST e os dissidentes afirmam que os proprietários vêm “ameaçando as famílias com ataques violentos”, em companhia de capangas contratados em uma empresa de segurança privada, justamente durante uma pandemia que assola todo o mundo e a orientação mais concreta que se tem é que as pessoas fiquem em casa.

No entanto, em denúncia juntada a processo judicial, os integrantes da “Terra Livre” afirmam que os dissidentes e pessoas ligadas ao MST “querem na verdade usar das ações criminosas, para expulsar famílias que moram e residem na fazenda da ponte e após suas expulsões vender as áreas de terras rurais”, mencionando nomes de políticos locais que se beneficiariam dessas vendas para, em tese, comprarem votos. No entanto, não chegaram ao DIÁRIO DO VALE evidências concretas do suposto envolvimento dos políticos.

Foto: Arquivo pessoal

Dissidentes da “Terra Livre” posam com bandeira do movimento dos Sem-Terra