Dois homens são mortos em troca de tiros com PMs, em Angra - Diário do Vale

Dois homens são mortos em troca de tiros com PMs, em Angra

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2022, 09:19 horas

Foram encontrados dois fuzis, uma arma e uma granada

Angra dos Reis – Uma troca de tiros entre agentes do 33º Batalhão de Polícia Militar e suspeitos deixou dois mortos e um ferido, na noite desta segunda-feira (19) em Angra dos Reis. O confronto aconteceu no bairro Lambicada e dois fuzis calibre 5.56, uma pistola calibre 9mm e uma granada foram apreendidos.

Policiais do Grupo de Apoio Tático (GAT) da PM cumpriam ordem de policiamento quando entraram na comunidade e foram recebidos a tiros. Os agentes revidaram e houve confronto. Após o cessar-fogo, foram encontrados três homens armados, caídos no chão. Os suspeitos foram levados ao Hospital Municipal da Jabuíba, onde foram atendidos. Dois deles morreram e um, que também foi ferido, está preso sob custódia no hospital.

O caso foi encaminhado para a 166ª DP.