Drable e PM traçam estratégias para garantir segurança em evento no Parque da Cidade

Matéria publicada em 16 de novembro de 2021, 16:37 horas

Conquista de aumento no efetivo do 5º CPA, que vai auxiliar neste processo, já surtiu resultados positivos em Barra Mansa, como diminuição dos índices de criminalidade

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable se reuniu no início da tarde desta terça-feira, dia 16, com o comandante do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), coronel Marcelo Malheiros. O objetivo do encontro foi analisar os resultados positivos do aumento do efetivo, ocorrido há uma semana, e traçar estratégias para garantir a segurança do evento que acontecerá entre os dias 19 e 21, no Parque da Cidade. Também participaram do encontro o comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel André Souza, e os majores Cardoso e Rômulo.

De acordo com o prefeito, as ações da PM nas últimas semanas resultaram na diminuição das estatísticas criminais na cidade. “Parabenizo as ações dos coronéis Malheiros e Souza, que foram incisivas e resolutivas. É perceptível que o aumento do efetivo proveniente do RAS (Regime Adicional de Serviço) na cidade promoveu o sentimento de segurança nas ruas. As estatísticas de mortes e criminalidade também demonstram isso”, destacou Rodrigo.

O reforço de efetivo do 5º CPA conta com 40 policiais, que trabalham em dias de folga ou férias. É uma forma de complementarem a renda e reforçarem o patrulhamento.

De acordo com o comandante Malheiros, conforme a demanda, tais militares são destinados às cidades de cobertura do Comando. Como no próximo final de semana haverá um evento em Barra Mansa, possivelmente grande parte deste efetivo será deslocado para o município.

“Nosso intuito é de traçar ações que garantam a tranquilidade dos frequentadores e trabalhadores do evento, com a presença de policiais militares em viaturas e a pé, visando também a segurança pública nas ruas de acesso. Vamos promover este reforço para auxiliar as ações do 28º Batalhão”, destacou o comandante.

Após a reunião com o prefeito, os militares foram ao Parque da Cidade para avaliarem as áreas interna e externa do local.