Economistas da região falam das novas regras no cheque especial

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2020, 09:46 horas

Volta Redonda- O cheque especial tem agora juros limitados e os bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês, o equivalente a 151,8% ao ano. A limitação dos juros do cheque especial foi decidida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) no fim de novembro do ano passado e passou a valer em janeiro. Apesar de favoráveis ao movimento, economistas da região reforçam que as taxas brasileiras ainda são muito altas.

A queda, realmente, é grande, se comparada com o que estava sendo praticado em média pelos bancos brasileiros.

Os juros do cheque especial encerraram novembro em 12,4% ao mês, o que equivale a 306,6% ao ano. Mesmo sendo a favor da mudança, a economista Sônia Cristina Vasconcelos Vilela, professora de economia no Centro Universitário de Barra Mansa (UBM), acredita que o índice atual ainda é “extremamente alto”.

– O interesse do governo é ficar em 150% ao ano. E essa decisão conflui para a política de juros muito baixos para o investidor, com a Selic de 4,5% ao ano. Aliado a isso, qualquer limite de cheque especial superior a R$ 500 passa a pagar tarifa de 0,25% sobre o montante que o banco mantiver disponível na conta do correntista – alerta.

A economista ressalta que até esse valor o consumidor fica isento da tarifa, mas não dos juros.

– E como são os mais pobres que usam o limite do cheque especial para terminar o mês, eles ficam isentos da tarifa, mas o vilão principal, ainda é o juro de 8% ao mês, ou 150% ao ano. Por isso, o ideal é que clientes que não costumam usar o cheque especial, devem pedir ao banco que suspendam o valor excedente a R$ 500 reais para não ficar pagando pelo que não usa – lembrou.

Para a economista Paloma Lopes, professora de economia do Centro Universitário Geraldo Di Biase, as novas regras do cheque especial são mudanças necessárias. “Havia uma abusividade dos bancos quanto às taxas cobradas, o que era danoso ao consumidor. Agora tem o limite de taxa cobrada em 8% ao mês, mas em contrapartida há o pagamento por ter o serviço, usando ou não, de até 0,25% ao mês de quem tem limite de cheque especial acima de R$ 500”, disse.

Segundo Paloma, como consequência desta mudança o consumidor não pagará taxas abusivas.

– Na realidade, o cheque especial é um crédito emergencial, não faz sentido a pessoa incorporar o mesmo à renda. Essa medida pode ser considerada até de caráter educativo. Quanto a ser ou não vantagem possuir o cheque especial, para quem tem limite de R$ 500 recomendo que baixe para não pagar tarifa. Já quem tem valores superiores deverá verificar o tamanho das possíveis emergências que ocorrem e deixar o valor o mais baixo possível, para não pagar tanta tarifa – recomendou a economista.