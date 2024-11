Eduardo Suplicy anuncia que está em remissão de câncer linfático

País – O deputado estadual de São Paulo, Eduardo Suplicy (PT), anunciou neste domingo (17), que está em remissão de um câncer linfático, após quatro meses de tratamento.

Suplicy foi diagnosticado em julho com um linfoma não Hodgkin e, desde então, passa por tratamento de imunoquimioterapia.

“Continuo o tratamento, ainda falta uma sessão de imunoterapia, e como minha imunidade está muito baixa, mantenho isolamento parcial. Mas, se antes tinha sonhos, agora eles só aumentaram! Não irei descansar enquanto não ver instituída a Renda Básica de Cidadania no Brasil e no mundo!”, escreveu o político em seu perfil no Instagram.

O deputado gravou o vídeo durante sua visita à ExpoCannabis Brasil, uma feira internacional que discute a regulamentação do uso da planta, suas aplicações terapêuticas e os avanços tecnológicos e científicos no setor. Eduardo Suplicy utiliza cannabis como parte do tratamento contra o linfoma não Hodgkin. No vídeo, ele aparece usando máscara e percorrendo os corredores da feira em um triciclo motorizado.