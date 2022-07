Empreendedorismo e autoestima serão temas do Encontro de Mulheres da ACIAP-BM

Matéria publicada em 22 de julho de 2022, 10:46 horas

Entidade apoiará realização de 2º Congresso Florescer, com o tema “Para Colher as Rosas é Necessário Suportar os Espinhos”

Barra Mansa – ACIAP-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestação de Serviços de Barra Mansa) realiza no próximo dia 26 mais uma edição do projeto Encontro de Mulheres. Desta vez, a entidade cederá o espaço para a segunda edição do Congresso Florescer, que terá o tema “Para Colher as Rosas é Necessário Suportar os Espinhos”. O evento acontece no auditório da entidade, das 13h30 às 17 horas.

A empresária Denyse Singulani, ex-presidente e membro do Conselho Superior da ACIAP-BM, que é idealizadora do Encontro de Mulheres, falou sobre essa edição especial do projeto.

– Nosso encontro é realizado toda última quinta-feira do mês. Esse mês aconteceria no dia 28, mas a casa foi procurada para sediar o projeto

Florescer, no dia 26. Como seriam dois eventos com objetivos parecidos em datas tão próximas, resolvemos unir nossos esforços. Será muito bom recebermos as mulheres num evento que falará sobre assuntos importantes como empreendedorismo e autoestima – explicou ela.

O evento é realizado pela psicóloga Rute Pereira e, para marcar o Dia Internacional das Mulheres Negras (celebrado no dia 25 de julho), as

palestrantes são mulheres negras que dividirão suas experiências sobre empreendedorismo feminino e autoestima. Além de Rute, que fará a mediação do encontro, também foram convidadas as empreendedoras Karine Priscila (empreendedora e estilista, criadora da marca Negrita Modas) e Paula Neves (CEO do grupo Paula Neves Estética).

Segundo Rute, desde 2019, ela realiza palestras com foco na saúde mental, no empreendedorismo, inteligência emocional, na autoestima, entre outros temas de interesse do público feminino. Em 2020, por conta da pandemia, os eventos aconteceram no formato online, retornando as reuniões presenciais agora em 2022. Ela conta que começou a realizar esse tipo de evento para alcançar um número maior de pessoas.

– Como psicóloga, com as consultas, não consigo atingir o mesmo número de pessoas que uma palestra atinge. Então comecei a fazer esses eventos e a trazer convidadas para agregar experiências – disse ela, acrescentando que o projeto não é restrito à Barra Mansa, tendo sido realizado também em outras cidades da região como Volta Redonda, Resende, Angra dos Reis e também no Rio de Janeiro.

As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (24) 98129-8862, pelos telefones (24) 3323-4861 e 2106-1077 ou pelo link: bit.ly/congressoflorescer2edição. Está sendo solicitado aos participantes a contribuição de um pacote de absorvente para posterior doação visando o combate à pobreza menstrual.