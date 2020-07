Empresa faz doação de 560 cestas básicas à Prefeitura de Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de julho de 2020, 19:01 horas

Alimentos foram doados pela empresa Cinbal e serão distribuídos às famílias carentes do município

Volta Redonda– A empresa Cinbal, do grupo Incoflandres, doou 560 cestas básicas à Prefeitura de Volta Redonda nesta quarta-feira, dia 15. Os alimentos serão distribuídos para às famílias carentes do município, que estão cadastradas na Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

A ação faz parte do “Programa Cidade Solidária” do governo municipal que concede às empresas que se propõem a ajudar dedução de tributos. Para o diretor comercial do Grupo Incoflandres, Mayron Gomes, esse é um importante exemplo de parceria entre o poder público e a iniciativa privada.

– A dedução de tributos contemplou 280 cestas básicas, mas a companhia decidiu dobrar o número. Tudo isso graças a esse programa da prefeitura – disse Mayron.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, informou que mais de 2500 cestas já foram entregues para a população.

– Esse programa foi criado para que possamos unir forças e ajudar nossa população mais carente. Já conseguimos entregar cestas básicas para milhares de famílias e vamos continuar realizando essa ação. Com essa doação, serão mais de 3 mil cestas distribuídas no total – comentou o prefeito.

De acordo com o secretário municipal de Ação Comunitária, Ailton Carvalho, essas parcerias têm sido de grande importância nesse momento de crise.

– Eu quero agradecer à empresa que vai, através dessa doação, ajudar muito as famílias que precisam desses alimentos. Apesar de todos os problemas causados pela pandemia, continuamos prestando assistência e auxílio para as famílias. Por isso, é muito importante essa parceria – afirmou.

As empresas interessadas realizar as doações podem entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Volta Redonda.