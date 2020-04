Empresário de VR distribui cestas básicas às famílias do bairro Padre Josimo

Matéria publicada em 10 de abril de 2020, 13:13 horas

Marcos Vinícius Fagionato Baesso, dono da Confiauto Automóveis, montou 150 cestas básicas para as famílias carentes e 150 caixas de bombom para distribuir as crianças

Volta Redonda- O empresário Marcos Vinícius Fagionato Baesso, proprietário da Confiauto Automóveis, montou 150 cestas básicas com 20 itens, cada, para doar às famílias carentes, no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. Além da cesta com alimentos fundamentais para o dia a dia das famílias, Marcos Vinícius, ainda distribuiu para as crianças do bairro 150 caixas de bombom.

A entrega aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, dia 10, na Rua 03. O empresário comentou que teve a iniciativa após saber que havia famílias no bairro passando fome e que algumas estavam se alimentando apenas com fubá e água para sobreviver. Marcos Vinícius Fagionato Baesso contou com o apoio do cunhado Juliano de Sá, que o ajudou a comprar os alimentos.

– Peguei o meu carro e fui até o bairro conferir essa situação. Cortou o meu coração ver as famílias precisando de comida, tendo apenas fubá para se alimentar. Então decidir fazer alguma coisa, o meu cunhado Juliano de Sá, me ajudou, compramos os alimentos e começamos a montar as 150 cestas, cada uma com 20 itens, tendo arroz, feijão, macarrão, óleo, biscoito recheado, biscoito salgado, entre outros alimentos – disse.

Durante a entrega, Marcos Vinícius teve o auxílio de alguns fiéis da Igreja Assembleia de Deus, Ministério VR, que já conheciam as famílias do bairro e também ajudaram com a distribuição dos donativos. O empresário destacou que a receptividade das famílias foi a melhor possível, algumas até se emocionaram com o gesto de solidariedade.

– Muitas pessoas até choraram quando entreguei a cesta de alimentos, as crianças comemoraram também, inclusive pela caixa de bombom – contou.

Marcos Vinícius comentou que espera conscientizar outros empresários de Volta Redonda a terem a mesma iniciativa solidária nesse momento que há famílias precisando ainda mais de ajuda devido ao impacto provocado pela pandemia do novo coronavírus.