Entidades comerciais de Barra Mansa lançam campanha de conscientização sobre o coronavírus

Matéria publicada em 24 de julho de 2020, 15:34 horas

Respeitar o distanciamento social no comércio e nas ruas é uma das recomendações da campanha #PROJETJAAGENTE

Barra Mansa- As entidades comerciais de Barra Mansa e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação lançaram nesta sexta-feira, dia 24, a campanha #PROTEJAAGENTE. A iniciativa visa conscientizar à população sobre a importância das medidas de prevenção ao novo coronavírus, como, por exemplo, manter o distanciamento social no comércio e nas vias públicas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública, nas últimas semanas algumas pessoas estão insistindo em manter hábitos de vida que contradizem os cuidados necessários e exigidos no cenário de pandemia. As ocorrências mais recorrentes são de aglomerações em bares e praças, além de festas particulares. A campanha vai abranger todos os bairros de Barra Mansa, principalmente Ano Bom, Colônia Santo Antônio, Boa Sorte, Vila Nova e Vista Alegre, onde foram registrados maiores índices de ocorrências desde o início da pandemia.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jair Gomes, a prevenção é responsabilidade de toda sociedade.

– Fazemos um apelo para que as pessoas se mantenham em casa. Esse é o meio mais eficaz de proteção individual e coletiva, associado ao uso de máscara de proteção facial, álcool em gel para higienização das mãos e demais protocolos de medidas sanitárias – disse.

O presidente da Aciap-BM, Bruno Paciello, ressaltou que o combate ao coronavírus continua.

– Cumprir as medidas de segurança e o isolamento social permanecem sendo fundamentais para evitar que as famílias sejam afetadas. É bom lembrar que o aumento do número de casos compromete a abertura do nosso comércio. Precisamos nos proteger e proteger a manutenção dos empregos em Barra Mansa. Sejamos conscientes, a pandemia ainda não acabou – comentou.

Para o presidente da CDL, Leonardo dos Santos, a união tem sido fundamental neste momento de adversidade.

– Desde o início da pandemia estivemos juntos à frente de ações, levando informações, conscientização e atitudes para prevenção e combate ao coronavírus. A situação, mais uma vez, exige a colaboração de todos nós, comerciantes, equipes, entidades e população em geral, para que o vírus não ganhe força e para que tenhamos nossa cidade segura no controle da pandemia. Não podemos nos descuidar. Estamos engajados nessa ação juntos com o governo municipal porque acreditamos que a força está no cuidado de todos – disse.

Na mesma linha de expressão, o presidente do Sicomércio, Hugo Tavares, disse ser de suma importância o engajamento de todos nas ações preventivas.

– Precisamos encarar o combate à Covid-19 com seriedade e consciência. O vírus está aí, tirando milhões de vida em todo o mundo, inclusive em nossa cidade e região. Por isto, é tão fundamental as medidas de proteção. Esse não é o momento de aglomeração, mas de preservar vidas – disse.

O presidente do SindSul, Alexandre Magno Vieira, ressaltou que a entidade está trabalhando muito junto aos proprietários dos estabelecimentos para que sejam conscientes e cumpram todas as medidas necessárias estipuladas pelas autoridades de saúde. “São iniciativas capazes de serem realizadas e que possibilitam a manutenção do funcionamento do comércio de Barra Mansa”.

O presidente do Codec (Conselho de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa), Arivaldo Corrêa Mattos, reafirmou que todos os cidadãos precisam continuar produzindo, trabalhando e vivendo sob novas regras.

– O uso de mascaras no dia a dia, distanciamento de 1,5 metros e a higienização das mãos, são regras que salvam vidas. Ao não usar máscara você coloca a vida de outras pessoas em risco e não somente a sua, pois não sabemos quem esta contaminado, até que se realizem exames. É um ato de cidadania e amor ao próximo – disse.

A campanha

Com o mote direcionado à proteção, a campanha conta com outdoors, cartazes, adesivos, propagandas em emissoras de rádio, carro de som e divulgação em redes sociais, entre outras. O filme conta com depoimentos de pessoas que conseguiram sobreviver à doença e também de familiares, que infelizmente, perderam seus entes queridos para o coronavírus.

A intenção, segundo os organizadores, é mostrar o quanto a preservação de vidas, assim como o município, é importante. Destaque para o alerta direcionado à disponibilidade de vagas nos hospitais, ao funcionamento do comércio e ao telefone do Disk-denúncia: (24)3028-9369/3028-9339, que funciona 24 horas podia, de segunda-feira a domingo.