Equipes de Saúde realizam testes de Covid-19 em funcionários de bares e restaurantes

Matéria publicada em 12 de junho de 2020, 09:54 horas

Com a flexibilização comercial, uma das medidas adotadas pelo Executivo é evitar a propagação do vírus

Barra Mansa – Equipes de saúde realizam a testagem para diagnóstico de Covid-19 em funcionários de bares e restaurantes do município. A medida visa ampliar o rastreamento da doença e detectar possíveis novos casos do coronavírus. A iniciativa partiu de uma solicitação do prefeito Rodrigo Drable, considerando a flexibilização das atividades sociais e comerciais e, somente neste primeiro dia, 35 pessoas, de cinco estabelecimentos, passaram pelo procedimento, e todos testaram negativo para o vírus.

Segundo o prefeito a ação é de extrema importância, sobretudo porque os clientes consomem os produtos nesses locais e é muito importante que todos, principalmente quem serve e quem prepara o alimento, estejam saudáveis.

“Barra Mansa, com todas as limitações e dificuldades que enfrenta, está sempre saindo na frente com ações inovadoras. Fazer a testagem de quem prepara alimentos e os serve, é uma declaração de amor e respeito pela população. Ideal seria termos capacidade financeira para testar todo mundo a cada 14 dias. Mas é impossível. Contudo, a gente está fazendo tudo o que pode, com muito carinho e dedicação. Eu sempre faço questão de agradecer toda a nossa equipe que não tem medido esforços para combater a Covid-19 no município”, frisou o prefeito.

De acordo com a gerente de Vigilância em Saúde de Barra Mansa, Juliana de Souza Machado, através desta ação, o município garantirá a oportunidade de identificar cada vez mais casos de coronavírus e com isso adotar medidas para o combate a propagação do vírus. “A realização destes testes é entendida como uma campanha de promoção de saúde da prefeitura, frente à pandemia que estamos vivendo. Os testes rápidos são dispositivos de uso profissional, de fácil execução, que não necessitam de outros equipamentos de apoio. O resultado variam de dez a 30 minutos. Devido há esse tempo estimado do resultado, não é possível ser feito uma grande quantidade de testes num único dia”, explicou Juliana.