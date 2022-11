Escola Municipal em Porto Real, realiza II Edição do Café Filosófico no Horto Municipal

Matéria publicada em 4 de novembro de 2022, 17:49 horas

Porto Real- O auditório do Horto Municipal de Porto Real recebeu nesta sexta, 4 de novembro, a II Edição do Café Filosófico, evento realizado pela Escola Maria Hortência Nogueira, com apoio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT). O evento é um momento destinado à Formação Continuada dos Professores, que visa proporcionar uma troca de experiência e ampliar os conhecimentos dos docentes.

Além dos professores, o evento também contou com a presença de todos os profissionais da unidade escolar, onde após um momento de partilha, eles assistiram uma palestra sob o tema “Produzindo Qualidade de Vida”, versada pelo Master Coach e Trainer Djalma Magalhães.

“Através do encontro, foi possível abordar questões sobre o autoconhecimento, com ferramentas para o desenvolvimento pessoal e profissional. Acredito que todos tiveram uma experiência única, proporcionando também, bons resultados para a comunidade escolar”, analisa Danielle Marquiole, diretora Geral do Maria Hortência.

Já o prefeito Alexandre Serfiotis, destaca as ações da Educação Municipal que vão além do tratamento convencional. “Nós temos com os estudantes um compromisso na formação de cidadãos, mas não podemos parar por aí. Também buscamos valorizar nossos profissionais e atendê-los com o que há de mais novo na área de atuação, em didática e metodologias de ensino”, disse Serfiotis.