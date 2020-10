Estiagem dificulta abastecimento de água em Itatiaia

Itatiaia – A prefeitura de Itatiaia emitiu nota orientando moradores a economizarem água. Isto porque, segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, devido à falta de chuva, o volume de água nos Centros de Captação do município está baixo.

De acordo com a secretaria, por causa do aumento do consumo, ocasionado principalmente pelas altas temperaturas, a água tem levado mais tempo para chegar as residências e tem chegado com menos pressão, principalmente nos bairros mais altos.