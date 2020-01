Estrada do Rio Preto é liberada em Resende

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2020, 10:03 horas

Estrada liga a localidade de Rio Preto ao distrito de Visconde de Mauá; trecho ficou interditado após um deslizamento de terra durante a chuva que caiu na madrugada de quinta-feira

Resende – A estrada que liga a localidade de Rio Preto ao distrito de Visconde de Mauá, na RJ 151, interditada após um deslizamento de terra provocado pela chuva que caiu na madrugada da última quinta-feira, dia, 09, foi liberada nesta sexta-feira, 10. A confirmação é da Defesa Civil do município. Os agentes foram ao local para avaliar a situação e, após o trabalho de remoção do material, a via foi desobstruída.

Ao todo, foram 28mm de chuva, com previsão de 30mm para o dia, segundo a unidade. Também foi informado que o trabalho de remoção da lama foi feito em conjunto com funcionários da prefeitura. ”O serviço de limpeza foi feito pelos órgãos da Prefeitura de Resende, com uma retroescavadeira e a ajuda de quatro funcionários da pasta, além da Defesa Civil do município”, disse um agente.

Um carro foi atingido durante o deslizamento e posteriormente lançado em uma ribanceira. De acordo com os agentes, o motorista não se feriu e durante o trabalho de remoção da lama o veículo foi retirado. Devido a frequência das chuvas, o solo ficou encharcado e favoreceu a ocorrência dos deslizamentos. Os agentes informaram que há um caminho alterativo para os motoristas em casos como esse, através da Estrada Rio Preto com sentido Mirantão-MG.

Após o trabalho de limpeza, os veículos estão transitando no local sem dificuldade. Ônibus que circulam pelo trecho tiveram que cancelar alguns itinerários após o acidente, mas agora o serviço funciona normalmente.

A Defesa Civil ressalta que a via é Estadual e que não seria uma obrigação da Prefeitura realizar esse trabalho. No entanto, a prefeitura agiu como parceira para agilizar o tráfego de moradores da área rural.