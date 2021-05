Ex-prefeito e secretário de Turismo de Paraty morre de Covid-19

Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 21:07 horas

Paraty – A prefeitura acaba de confirmar a morte de José Cláudio de Araújo, ex-prefeito e até o momento, secretário municipal de Turismo. Veja a íntegra da nota:

“É com muita tristeza que a Prefeitura de Paraty, por meio deste pronunciamento do prefeito Luciano Vidal, comunica o falecimento do ex-prefeito e atual secretário municipal de Turismo, José Cláudio de Araújo. Vítima de Covid, ele vinha recebendo toda a assistência da Secretaria Municipal de Saúde, que acompanhou seu atendimento no Hospital Municipal Hugo Miranda e vinha monitorando diariamente seu quadro de saúde desde sua transferência para a unidade de referência em Angra dos Reis. O prefeito Luciano Vidal irá decretar luto oficial e, em homenagem ao ex-prefeito, a prefeitura vai realizar amanhã um cortejo fúnebre com veículos, entre o trevo de entrada da cidade e o Cemitério Municipal, lembrando que a realização de velórios, nestes casos, é vedada pela Vigilância Epidemiológica. O cortejo deve ser às 11h.

José Cláudio de Araújo, 68 anos, foi prefeito de Paraty de 2001 a 2004. Durante seu mandato, ele liderou grandes projetos para o fortalecimento do turismo em Paraty, como a Flip.”