Ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas é transferido para Volta Redonda

Matéria publicada em 27 de maio de 2021, 19:50 horas

Volta Redonda – Alexandre Saraiva, ex-superintendente da PF (Polícia Federal) no Amazonas, foi transferido para Volta Redonda. A informação foi veiculada primeiramente pelo site O Antagonista e confirmada pelo UOL com o delegado e, posteriormente, com a polícia.

Ao UOL, Saraiva disse que já está no Rio de Janeiro.

Saraiva foi retirado da superintendência pelo governo após enviar, em meados de abril, uma notícia-crime ao STF (Supremo Tribunal Federal) contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o senador Telmário Mota (Pros-RR). Na época, Saraiva, que apontou os crimes de obstrução de investigação ambiental, advocacia administrativa e organização criminosa, disse que Salles e o senador estavam dificultando ações de fiscalização contra madeireiros.

O delegado apontou que Salles integra uma “organização criminosa orquestrada por madeireiros alvos da Operação Handroanthus com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza”.

Fonte UOL