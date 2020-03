Exame descarta suspeita de coronavírus em moradora de Pinheiral

Matéria publicada em 12 de março de 2020, 14:45 horas

Pinheiral- O único caso suspeito de coronavírus no município foi descartado nesta quinta-feira (12), após a contraprova realizada pelo Lacen, no Rio. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde.

A prefeitura em nota agradeceu o empenho da equipe de Vigilância Epidemiológica, que adotou prontamente os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde para os casos suspeitos, ao ser comunicado pelo Estado.

Mesmo com o descarte do caso suspeito em Pinheiral, a Secretaria de Saúde recomenda manter os cuidados básicos de prevenção ao contágio como lavar as mãos com água e sabão, usar antisséptico à base de álcool, evitar compartilhar objetos de uso pessoas e manter os ambientes limpos e ventilados.