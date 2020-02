Excesso de chuvas prejudica produção de folhosas em Santa Rita de Cássia

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2020, 09:36 horas

Produtores e revendedores acumulam prejuízos e perdas de mercadorias; consumidores reclamam da qualidade dos produtos

Barra Mansa- Passado o mês de janeiro, que acumulou um grande volume de chuvas, os produtores rurais do distrito de Santa Rita de Cássia ainda seguem enfrentando em fevereiro os prejuízos provocados pela instabilidade do tempo. Quem trabalha com a venda de folhosas e legumes acumula prejuízos, principalmente por não conseguir vender os produtos devido a falta de qualidade provocada pelo excesso de chuvas. Alface, couve, agrião, espinafre e mostarda são alguns dos produtos que mais sofrem com o clima.

Conforme ressalta o produtor Geraldo Magela Moreira, de 62 anos, a produção de folhosas é a mais prejudicada. Por conta disso, ele precisa comprar o produto em outros municípios para que possa manter o abastecimento de seus clientes.

– Essas chuvas estão nos prejudicando muito. É realmente um período muito difícil. Como não conseguimos encontrar tudo na lavoura, muitos produtores compram mercadorias em São Paulo, Espírito Santo e Teresópolis, como é o meu caso – disse o produtor.

De acordo com ele, se comprado com o chamado “período de safra”, seu prejuízo já chega perto de 40%, uma vez que o que ele consegue produzir não cobre as despesas.

– Nós compramos a verduras mais caras, mas nem sempre conseguimos repassar esse valor, ficando com o prejuízo. Além disso, por conta das chuvas as folhosas perdem muito a qualidade e é raro encontrar produtos que atendam a exigência do consumidor – acrescentou Moreira.

De acordo com ele, todo esse sacrifício deve durar até o início do mês de abril, no entanto, é necessário para que se garanta o abastecimento de seus clientes.

– Somente a partir de abril, quando as chuvas cessarem, vamos conseguir tudo na nossa própria lavoura para repassar aos nossos clientes. Enquanto isso não acontece, a saída é comprar fora e arcar com os prejuízos – disse.

O secretário de Finanças da Associação de Produtores Rurais de Santa Rita de Cássia, Luiz Flávio de Almeida, de 51 anos, explicou que a realidade da maioria dos cerca de 70 produtores do distrito tem sido comprar as verduras mais caras para manter o compromisso o mercado. Em alguns casos, os produtos revendidos até por um preço menor, tudo manter esse compromisso.

– É uma situação assustadora e desanimadora a queda na nossa produção, nessa época do ano. Normalmente produzimos cerca de 15 a 20 toneladas de verduras, por dia e, com essa chuva, não chegamos a cinco, Com isso, somos obrigados a comprar de outros produtores e isso só gera prejuízo – destacou o produtor.

Conforme ele explica, embora as verduras necessitem de água, o excesso provocado pelas fortes chuvas prejudica todo o plantio e produção. Algumas, segundo ele, morrem no próprio canteiro, sem ao menos terem tempo de ser recolhidas.

– Todas as hortaliças sofrem com esse excesso de umidade e calor. A umidade apodrece a raiz e aí elas perdem toda a qualidade ou acabam não resistindo. Como ao longo do ano nos precisamos do mercado, assumimos e arcamos com os prejuízos para os manterem abastecidos, mesmo sendo prejudicados – lamentou.

Hortfrutis também sentem prejuízos

Além dos produtores rurais, donos de hortfrutis também estão acumulando prejuízos em decorrência das chuvas. É o caso do comerciante Felipe Vicentino Marcelino, que tem encontrado muitas dificuldades para encontrar mercadorias de qualidade. Algumas, segundo ele, estão em falta entre os produtores, como é o caso do brócolis, couve-flor e rúcula.

– Tem mercadorias que não estamos encontrando e algumas que a gente encontra não tem boa qualidade, estão frágeis demais. Nessa semana mesmo nós perdemos três caixas de abobrinha verde. Com as verduras em folha as dificuldades são ainda maiores, porque o pessoal de Santa Rita não está conseguindo produzir. Como eles compram de outros produtores, para nos repassar, acaba que temos que pagar um pouco mais pelo produto, mesmo eles vindo sem qualidade – disse o comerciante.

De acordo com ele, outro produto que também e sinônimo de prejuízo, nesse período, é o tomate, que conforme explica, embora seja um produto típico das saladas consumidas no verão, não consegue manter uma boa qualidade devido as chuvas.

– Temos um problema sério com o tomate, porque nesta época ele acaba apodrecendo antes mesmo de madurar e, com isso , a gente acaba tendo que descartar. É, sem dúvidas, uma época de muito prejuízos, com um descarte de cerca de 25% a 30% dos produtos, o que em outros meses chega a apenas 10% – comparou o comerciante.

A proprietária de outro hortifruti, Patrícia Martins da Silva, também lamenta a perda de mercadorias e o preço alto provocado pelo período de chuvas e também forte calor, que segundo ela é outro fato que contribui para a perda da qualidade das frutas, verduras e legumes.

– Nesse período do ano é prejuízo certo. Compramos mercadorias mais caras e, as vezes, temos que vender mais baratas por conta da qualidade, tudo para manter e atender a clientela. As folhosas acredito serem o maior problema, porque elas já chegam muito danificadas e quase não conservam, tendo que ser descaradas rapidamente. Além disso, anda existe a falta de algumas, como é o caso da rúcula que, quando encontra, quase não dá para aproveitar – observou Patrícia.