Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 14:06 horas

Volta Redonda – A família do pequeno Pedro Julio Delesposte, de 3 anos, está realizando uma “Feijoada do Bem” para arrecadar verba para sua neurocirurgia. O evento será em sistema drive thru no próximo dia 5 de junho, a partir do meio-dia, no Clube dos Funcionários da CSN (Rua Noventa, s/n – Vila Santa Cecília). O valor é R$ 20,00.

Segundo Nathalia Delesposte, mãe de Pedro, ele nasceu prematuro e tem paralisia cerebral. “Ele vai ser submetido a uma neurocirurgia no dia 10 de julho em Teresina (Piauí) com o objetivo de reduzir a hipertonia que tem nos músculos e não piorar os encurtamentos de tendões e deformidades nos braços e pernas”.

Quem não quiser comprar a feijoada, mas puder ajudar de outra forma, a família também está recebendo doações pelo PIX (118.571.917-22) ou depósito em nome de Nathalia Dair Louro Delesposte, Banco Itaú (AG: 0337 – C/C: 0086807-9).

– Qualquer ajuda será muito bem-vinda. Há tempos venho me preparando para essa tão sonhada neurocirurgia do Pedro. Desde que ele nasceu, que era notória a espasticidade nos membros, já vinha estudando sobre essa neurocirurgia. E como eu imaginei, esse dia chegou! Essa cirurgia (Risotomia Dorsal Seletiva) será 10 de julho com o Dr Alencar, em Teresina. Os gastos serão grandes, pois teremos que ficar um tempo lá. Logo após a cirurgia tem que fazer fisioterapia com a equipe. Passagens são caras, estadia também. Por isso estamos pedindo ajuda – disse Nathalia.

Mais informações pelo telefone (24) 99824-7990.