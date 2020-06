Federação adia jogo do Resende na retomada do Carioca

Matéria publicada em 21 de junho de 2020, 10:05 horas

Rio – A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) confirmou mudanças na tabela do já tumultuado Campeonato Carioca. A alteração nos jogos foi anunciada no meio da noite deste sábado, em relação aos confrontos que aconteceriam neste domingo, dia 21.

Veja a curta nota da Ferj sobre a mudança:

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro informa as mudanças na tabela da 4ª rodada da Taça Rio:

Vasco x Macaé Esporte será na quarta-feira (24/06), às 21h30, em São Januário.

Madureira x Resende será na quinta-feira (25/06), às 15 horas, no Estádio Aniceto Moscoso.