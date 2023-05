Festa do Divino começa em Angra com coroação do Menino Imperador

Matéria publicada em 27 de maio de 2023, 15:39 horas

Angra dos Reis – A coroação do Menino Imperador, junto com a apresentação da cantora Roberta Miranda, marcou o início da Festa do Divino, em Angra dos Reis. O ponto inicial da festa foi a coroação do Menino Imperador, que esse ano é representado por Pedro Henrique Reis do Nascimento, morador do Morro da Fortaleza.

O cortejo com as bandeiras das festividades saiu da casa dos festeiros, encontrou com a folia de reis e seguiu para a Igreja Matriz, onde aconteceu a Santa Missa e a Coroação do Menino Imperador. A igreja ficou repleta de fiéis que acompanharam atentos todos os momentos da celebração religiosa.

– Essa é uma festa muito grandiosa na igreja, tem muita espiritualidade, todos comungando e partilhando da mesma fé, unidos. É uma celebração que envolve toda a comunidade, é uma alegria muito grande poder participar dessa festa. Já participo há muito anos, mas sempre me encanto e esse ano não está diferente. A festa está maravilhosa e eu convido todos a participarem também – disse a professora e catequista Maria do Carmo Baral, moradora do bairro São Bento.

Após a missa, o cortejo com o menino imperador seguiu para o palco montado no Cais Santa Luzia, para apresentações de danças folclóricas. Em seguida, foi a vez dos artistas locais. A dupla Kalebe e Leilany e o cantor Davi Dias se apresentaram no palco, animando a primeira noite do último fim de semana da Festa do Divino.

Em seguida, no palco principal, a cantora Roberta Miranda cantou alguns dos sucessos de sua carreira, como “Majestade, o Sabiá”, “Vá com Deus”, além de outros sucessos nacionais como “Eu só quero um Xodó”, de Dominguinhos, que colocou todo mundo para dançar no Cais Santa Luzia.

– É um orgulho e uma emoção muito grande. Todo show para mim é como se fosse o primeiro da minha carreira. Estou muito feliz de poder participar de uma festa tão importante como essa m, que é a Festa do Divino, aqui em Angra dos Reis – disse Roberta Miranda pouco antes de se apresentar no fim da noite de ontem (26).

A programação segue até domingo (28). Neste sábado, após as danças folclóricas no “Império” montado no Cais de Santa Luzia, é a vez dos grupos angrenses Choro Caiçara e Nosso Som, seguido do show da cantora Yasmin Santos. Amanhã (28), se apresenta no palco da Festa do Divino Espírito Santo o cantor da cidade Lincoln Glauber e Kayu, abrindo o show de Nando Reis.