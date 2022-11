Festas de fim de ano e indulto de Natal preocupam autoridades em BM - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de novembro de 2022, 08:21 horas

Barra Mansa – Ações de prevenção às drogas serão intensificadas neste fim de ano em Barra Mansa. As medidas foram alinhadas em uma reunião nesta terça-feira (29), na sede da Secretaria de Ordem Pública, no Parque da Cidade. A preocupação do Compod (Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas) é com as festas de fim e com o indulto de Natal.

– Neste período do ano acontece o indulto de natal, que é a saída temporária dos detentos para a comemoração neste período natalino. O problema é que muitas pessoas utilizam deste benefício para sustentar o seu vício, abusando de álcool e outras drogas. Com isso, estamos trabalhando arduamente para achar medidas para afastar estas pessoas da dependência química, e o encontro de hoje foi fundamental para isso – disse o coordenador da Compod, César Thomé.

Além do Compod, participaram do encontro representantes do Conselho Tutelar, do Criaad (Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente), do Caps Estação Mental, da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e da Guarda Municipal.

– Nossa reunião foi muito importante para buscar algumas ações específicas, com o intuito de visar o combate às drogas, o auxílio à reabilitação e colocar a Secretaria Municipal de Ordem Pública à disposição dos setores que necessitam de apoio em ações voltadas para combater a violência ocasionada pelo uso de drogas – pontuou o secretário de Ordem Pública, capitão Daniel Abreu.

A secretaria municipal de Ordem Pública pode ser contatada pelo número (24) 3322-7817.

Medidas foram alinhadas em uma reunião nesta terça-feira (29), na sede da Secretaria de Ordem Pública (Foto: Divulgação/PMBM)