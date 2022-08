Festival ‘Pratas da Casa’ mostra música da região em Barra Mansa

Matéria publicada em 7 de agosto de 2022, 21:50 horas

Evento ocorreu entre os dias 05 e 07 de agosto no Corredor Cultural

Barra Mansa – A Fundação Cultura da Prefeitura de Barra Mansa (FCBM), apoiou o evento ‘Pratas da Casa’, que aconteceu no Corredor Cultural, no Centro, de sexta-feira, 05, até este domingo, dia 07. Na sexta-feira quem agitou os munícipes foi a banda Figurótico. No sábado, o som começou mais cedo, às 13h, com a Baladinha do Raffa, e a noite ficou por conta do cantor Rodrigo Gavi. E para finalizar o ‘Pratas da Casa’ no domingo, foi a vez do cantor Heitor Santiago, e depois a dupla Julinho Marassi & Gutemberg. O evento ainda contou com barracas de chope artesanal, food trucks e espaços de lazer para as crianças.

O morador do bairro Piteiras, Silvio Rodrigues, foi ao festival acompanhado da esposa e da filha. “É muito legal esses eventos em Barra Mansa, a cidade precisava disso. É uma ótima opção de lazer para trazer a família”, comentou.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, comentou a emoção da realização de mais um evento. “É muito bom ver a população participando das festividades que planejamos com toda segurança para que todos possam se divertir. Além de agradecer ao nosso prefeito Rodrigo Drable, por incentivar a cultura cada vez mais”.

Roda de Rima agita o domingo em Barra Mansa

Neste domingo, 07, também aconteceu em Barra Mansa a Roda de Rima, um evento realizado desde 2015 na Praça da Liberdade, no Centro. Intitulada de ‘Dos Cria’, a edição apresentou os novos talentos das vertentes do Rap, como os artistas 328 Bando, Desouza e Eddy, e tendo como mestres de cerimônia o rapper PHL e os Djs Dirty Death e Nap.

Iago Bullos, o DJ Dirty Death, foi um dos organizadores do evento e falou sobre a Roda. “Ter esse espaço da roda de rima na região Sul Fluminense com artistas é ótimo, porque dessa maneira eles podem se aperfeiçoar e divulgar seus trabalhos”.