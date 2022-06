FIA/RJ inaugura nova unidade em Itatiaia

Matéria publicada em 1 de junho de 2022, 09:33 horas

Itatiaia – A Fundação para a Infância e Adolescência inaugura nesta quarta-feira, 1, uma nova unidade de atendimento, desta vez no município de Itatiaia. A unidade recebe o Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA), programa destinado ao público adolescente que tem como um de seus principais objetivos inserir os alunos no mercado de trabalho e o Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência – NACA – que desenvolve ações dirigidas ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de violência, seja ela física, psicológica, por negligência, abandono ou até mesmo o abuso sexual no âmbito familiar.

ONDE:

Rua Vitória Sócrates, n° 156, Vila Martins, Itatiaia/RJ.

QUANDO:

01 de junho de 2022, às 14h.

MAIS SOBRE O PTPA

O programa, desenvolvido pela FIA/RJ em parceria com a UERJ, tem como propósito oferecer aos adolescentes, de ambos os sexos, oportunidade de inserção qualificada no mundo do trabalho por meio das articulações e parcerias promovidas pela FIA com instituições públicas e privadas.

O público alvo são adolescentes de 15 a 18 anos incompletos que estejam matriculados, frequentando efetivamente o Ensino Fundamental ou Médio ou oriundos de famílias cadastradas no Programa Bolsa Família ou Renda Melhor Jovem. Também participam adolescentes que estejam cumprindo medidas sócias educativas.

A intervenção do Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência da FIA/RJ se dá através de núcleos regionalizados de atendimento, os NACAs (Núcleos de Atendimento à Criança e o Adolescente) que contam com equipes multiprofissionais capacitadas para o atendimento psicossocial na esfera da prevenção, da orientação e da avaliação psicossocial visando o enfrentamento do fenômeno da violência doméstica contra crianças e adolescentes, principalmente da violência doméstica de natureza sexual, que corresponde a maior demanda por atendimentos no Programa.

MAIS SOBRE O PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VITIMAS DE VIOLÊNCIA

De acordo com números apurados entre 2021 e 2022, a maioria das solicitações que chegam ao Programa vem das delegacias, 64%, em segundo lugar dos Conselhos Tutelares, 33%, havendo também encaminhamentos do Juizado da Infância e Juventude e das Varas de Família, totalizando 6%.

Fundação para a Infância e Adolescência

Tel.: (21) 2334-8030 | (21) 2334-8031

E-mail: [email protected]

Programa de Trabalho Protegido na Adolescência

Tel.: (21) 2334-8048

E-mail: [email protected]

Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência

Tel.: (21) 2334-8058 | (21) 98060-5416

E-mail: [email protected]