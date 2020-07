Filha de Dadinho do Presépio apela em live para que as pessoas se cuidem

Matéria publicada em 29 de julho de 2020, 18:44 horas

Volta Redonda – Na transmissão ao vivo feita no início da noite desta quarta (29) pelo prefeito Samuca Silva em redes sociais, Kelly Ermida, filha de Eduardo Ermida, o Dadinho do Presépio, apelou para que as pessoas tomem as devidas cautelas contra a contaminação pela Covid-19, doença que causou a morte de seu pai.

Kelly contou que seu pai, que por ter 73 anos era parte do grupo de risco, só conseguiu ficar em casa durante o início do isolamento: “Depois, por mais que a gente ficasse no pé dele, ele ‘fugia'”, disse ela, lembrando que Dadinho, conhecido na cidade por todos os anos montar um presépio na época do Natal, era muito ativo.

Ela também criticou a atitude das pessoas que saem na rua sem necessidade, agindo como se não houvesse perigo. E disse que as pessoas confundem o comércio aberto, por necessidade de manter empregos, com a normalidade: “abre o comércio, o povo acha que o vírus foi embora”, disse.

Kelly rambém falou das aglomerações na Colina e de um caso de uma boate no Aterrado. Ela viu a fila na porta do estabelecimento quando ia abastecer o carro.

– A impressão que tenho é que as pessoas querem sentir na carne a dor que minha família está sentindo – desabafou.