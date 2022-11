Fim de semana terá ações de combate a dengue em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de novembro de 2022, 07:02 horas

No sábado, dia 19, haverá uma ação educativa no Calçadão do Campos Elíseos; já no domingo, diversas atividades acontecem na Feira Livre da Beira Rio

Resende- Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Aedes aegypti, a Prefeitura de Resende por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), ligado à Secretaria Municipal de Saúde, promoverá neste fim de semana diversas ações de combate à dengue em dois locais. Neste sábado, dia 19, a mobilização será no Calçadão do bairro Campos Elíseos. Já no domingo, dia 20, as atividades serão na Feira Livre da Beira Rio.

De acordo com a prefeitura, as atividades no sábado ocorrerão das 9h às 14h, e consiste numa ação educativa com orientação e panfletagem. Já no domingo, a mobilização na Feira Livre será das 8h às 14h. Haverá também uma tenda montada em frente ao Parque das Águas que contará com brincadeiras infantis, mostra de materiais reaproveitáveis, orientação, laboratório com exposição de larvas dos mosquitos transmissores da dengue e chikungunya, e ainda terá ponto de atendimento para reclamações e dúvidas sobre o combate à dengue.

-A ação será mais uma iniciativa de conscientização para que a população saiba sobre os cuidados, prevenção e os perigos que os criadouros do mosquito Aedes aegypti podem causar e trazer para nosso município. Neste período de novembro aumenta o risco de proliferação do mosquito transmissor Aedes devido às chuvas ou também ao acúmulo de água. A conscientização sobre o combate à dengue deve começar desde cedo, pois o Aedes é causador de outras doenças como a chikungunya e a zika. Os cuidados devem ser feitos regularmente, como não deixar água parada em recipientes e colocar areia nos vasos de plantas – disse o secretário de Saúde, Jayme Neto.

Combate à dengue

O secretário de Saúde ressalta que s população também pode fazer sua parte no combate à dengue. Em 10 minutos semanais já é possível eliminar os focos do mosquito como: limpeza de quintais e recipientes como pneus e garrafas, que possam ter acúmulo de água parada; manter a caixa d’água tampada; colocar areia nos vasos de plantas; limpar calhas; cobrir piscinas. A rotina de cuidados deve ser semanal, pois este é o período que o Aedes aegypti precisa se desenvolver e passar da fase de ovo para a fase de mosquito adulto.