Fiscais investigam acidente de trabalho com jovem de 16 anos

Matéria publicada em 21 de julho de 2021, 15:55 horas

Ele trabalhava como garçom em um restaurante em Penedo e morreu quando manuseava produtos inflamáveis

Itatiaia – Auditores-Fiscais do Trabalho iniciaram a análise do acidente de trabalho fatal, e com situação de trabalho infantil, ocorrido em restaurante localizado em Penedo, Itatiaia. De acordo com denúncia recebida do Conselho Tutelar do Município de Itatiaia, no dia 12 de junho deste ano, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, um adolescente de 16 anos se acidentou gravemente ao manusear produtos inflamáveis e morreu em decorrência das queimaduras e danos nas vias respiratórias. No mesmo acidente, outros dois trabalhadores ficaram feridos.

Na quinta-feira (15/07), a equipe designada para a investigação das causas que contribuíram para o acidente esteve no local. Restou verificado que o jovem que morreu trabalhava como garçom e não possuía vínculo registrado em Carteira de Trabalho.

A operação também contou com a participação da Procuradora do Trabalho Priscila Moreto de Paula, da Procuradoria do Trabalho no Município de Volta Redonda.

Após entrevistas e análises de documentos disponíveis, a Auditoria-Fiscal do Trabalho também identificou que o acidente ocorreu quando o trabalhador realizava o abastecimento dos recipientes utilizados para manter o aquecimento de “fondues”, com a utilização de álcool em gel e também álcool líquido.

Durante a análise do acidente, a equipe entrevistou um dos irmãos da vítima fatal, que também trabalha no estabelecimento e presenciou o acidente. Também foi constatado que a outra irmã do adolescente, de 13 anos, trabalhava no local aos finais de semana.

“O trabalhador manuseava inflamáveis, atividade que consta da Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil, portanto proibida para adolescentes com idade entre 16 e 17 anos. Além do trabalho perigoso, verificamos por depoimentos e analisando documentos que o adolescente laborava ainda com venda de bebida alcóolica, o que também é proibido para a idade”, explica o Auditor-Fiscal do Trabalho Eugênio Marques, Coordenador do Projeto de Combate ao Trabalho Infantil da SRTb/RJ, que esteve presente à fiscalização.

A equipe de fiscalização também identificou outras irregularidades quanto à legislação trabalhista e às normas de Segurança e Saúde no Trabalho.

“Verificamos que não havia identificação prévia dos riscos, procedimento de trabalho e capacitação. Também constatamos falhas na gestão de segurança e saúde e armazenagem de produtos perigosos em desacordo com as determinações do fabricante”, afirma a AFT Marcela Pinheiro Alves da Silva, da Gerencia Regional do Trabalho (GRTb) em Volta Redonda, durante a ação.

A fiscalização continua e a empresa foi notificada a apresentar documentos. “A análise de acidentes de trabalho fatais é tratada como prioridade pela Inspeção do Trabalho, por consistir em importante ferramenta para identificação de medidas que tornem o ambiente de trabalho mais seguro. É lamentável que o caso esteja relacionado a uma situação de trabalho infantil e que tenha ocorrido em data emblemática e justamente no Ano Internacional para Eliminação do trabalho infantil”, comenta o AFT Marcelo Simeão da Silva, Coordenador Nacional de Análise de Acidentes e Doenças do Trabalho, que também esteve no restaurante onde ocorreu o acidente.