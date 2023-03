Fluminense vira e chega perto do título da Taça Guanabara

Matéria publicada em 8 de março de 2023, 23:12 horas

Rio – Depois de sair atrás no placar, o Fluminense fez 1 a 1 no Flamengo e vai ganhando a Taça Guanabara. o jogo está nos descontos, na segunda etapa, e no momento está retornando depois de uma confusão em campo.