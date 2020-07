Fogo em mata se alastra e destrói moradias em Barra Mansa

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 07:30 horas

Barra Mansa – Três casas ficaram completamente destruídas por conta de um incêndio nesta quarta-feira (22), no bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa. O fogo, que começou na vegetação, foi se alastrando em direção ao terreno onde estavam as construções.

Moradores tentaram controlar as chamas utilizando baldes de água, mas o fogo se alastrou atingindo as moradias. A situação somente ficou controlada com a chegada do Corpo de Bombeiros.

Segundo Clissia Brandão, de 30 anos, uma das moradoras afetadas, o incêndio começou por volta de 14h e após aproximadamente 50 minutos, recomeçou. ‘’O Corpo de Bombeiros esteve no local e depois voltou, mas já era tarde. Vimos três bombeiros trabalhando e pedimos que ao saírem, tivessem certeza que o fogo estava controlado porque ainda estávamos vendo foco de incêndio. Quando recomeçou, nossos vizinhos nos ajudaram. Mesmo assim, perdemos tudo’’.

Clissia explica que ela e a filha de oito anos estão morando com uma tia, até que consiga recomeçar do zero.

– Moro com minha filha, de oito anos. Agora estamos morando temporariamente na casa da minha tia, até que possamos reconstruir. Moro em um assentamento e com muita luta, ganhamos nosso espaço. Quem não teve acesso, ganhou lote. O meu estava sendo construindo e já estava pela metade – explicou.

De acordo com Valdineia Amaral, de 40 anos, outra moradora afetada, tanto ela, quanto o marido e o filho, de 13 anos, também perderam tudo.

– Também perdemos tudo. Não estava em casa no momento e a única coisa que não perdi foram os meus documentos que estavam na bolsa. Meu filho perdeu os documentos e agora vamos ter que providenciar. Também vamos ter que recomeçar – disse.

Segundo as vítimas do incêndio, toda ajuda é bem-vinda. Itens que podem ser doados: materiais de construção, compensados, roupas, calçados, alimentos e produtos de higiene pessoal. Quem tiver o interesse em colaborar, pode entrar em contato através dos telefones: (24) 9 99133182, falar com Valdineia Amaral e (24) 9 99480949, falar com Clissia Brandão.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com o Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira, 23, que confirmou o retorno ao local do incêndio após o primeiro atendimento.