Foragido por violência doméstica é transferido para presídio

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2021, 07:44 horas

Paraíba do Sul – Policiais civis da 107ª DP (Paraíba do Sul) transferiram, nesta terça-feira (28), para o Sistema Prisional do Estado do Rio de Janeiro, um homem que estava foragido, há 15 dias. Ele estava sendo procurado pelo crime de violência doméstica e foi encontrado escondido debaixo da cama, em uma residência do bairro Liberdade, em Paraíba do Sul. A ação contou com o apoio de policiais militares.

Segundo os agentes, a prisão foi decretada pela Justiça em função da prática de crimes de violência doméstica contra a ex-namorada, de 16 anos. O criminoso tem 18 anos.

O último episódio de violência foi comunicado na delegacia no fim de novembro, quando a vítima narrou ter sido atingida por uma facada na mão e outra facada de raspão em suas costas. Na ocasião, o autor sequer poderia ter se aproximado da vítima, pois já havia uma ordem de afastamento determinada pela Justiça.