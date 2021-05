Funcionário de empresa é atingido por tiro na cabeça

Matéria publicada em 29 de maio de 2021, 09:46 horas

Barra Mansa – Um homem, de 45 anos, foi atingido com um tiro na noite dessa sexta-feira , dia 28, quando estava no pátio da Pedreira Pombal, às margens a Via Dutra, Km 284, em Barra Mansa. Ele disse que sentiu uma pancada na cabeça e que o disparo teria sido acidental.

O guarda relatou que estava manuseado a arma na guarita, quando houve o disparo. A vítima foi levada por colegas, primeiramente, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Centro de Barra Mansa e, em seguida, para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internada.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Peritos da polícia técnica estiveram na fábrica e vão emitir um laudo que será anexado ao procedimento que foi instaurado para apurar o fato. Testemunhas também estão sendo ouvidas na 90ª DP (Barra Mansa).