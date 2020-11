Futuros guardas municipais de Volta Redonda recebem treinamento do Core

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 19:19 horas

A partir da próxima terça-feira, dia 10, será iniciada a segunda etapa do curso de formação

Volta Redonda – Alunos do curso de formação da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) encerraram, nesta semana, a primeira etapa do treinamento, que contou com aulas teóricas e práticas ministradas por profissionais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A parte teórica do treinamento com a unidade de elite da polícia foi passada aos alunos na quinta-feira, dia 5, no Teatro Prof. Jesus Moreira Maciel, anexo ao Colégio João XVIII, no bairro Retiro. O teatro comporta o efetivo de alunos dentro da regra de distanciamento social, que define até um terço de ocupação do espaço. As aulas presenciais do curso foram retomadas em setembro, após ficarem suspensas por conta da pandemia de Covid-19.

– Todos têm seu próprio álcool em gel, usam máscara e também disponibilizamos álcool para uso de todos que estão cumprindo o distanciamento. O espaço também é limpo e higienizado. Tudo está sendo feito para preservar a saúde dos alunos e dos instrutores – explicou o corregedor da GMVR e coordenador do curso de formação, Valdo Gomes Rocha.

A aluna Ana Carolina Ferreira da Silva, 31 anos, moradora do bairro Santa Cruz, contou que o treinamento superou as expectativas. “É muito novo para todo mundo. Eu nem imaginava que ia ser tão bacana. Sabia que ia ter instruções, mas não de forma tão aprofundada, tão profissional. É uma sensação de responsabilidade. A gente sabe que o guarda municipal tem a confiança da população. As instruções estão sendo boas, estamos sendo muito bem preparados”, disse Ana Carolina.

A aula prática foi ministrada no Novo Parque Aquático Municipal, na Ilha São João. Os futuros guardas municipais aprenderam sobre temas variados, além de receberem instruções relacionadas a eventos que os guardas podem se deparar.

– Tem a parte teórica com instruções sobre legalidade, de quando, onde e como usar o equipamento que, para ser usado, tem que ter esse curso de operador. A parte tática envolve, por exemplo, abordagem ao cidadão, onde o guarda é orientado sobre a conduta correta. Esse conhecimento é fundamental para o município – explicou o comissário de Polícia, Ney Côrtes, que também é instrutor do treinamento da Core.

Segundo o corregedor Valdo, a partir da próxima terça-feira, dia 10, será iniciada a segunda etapa do curso de formação, envolvendo a prática dos alunos e contato deles com a rotina da Guarda Municipal, principalmente nas questões relacionadas ao trânsito.

– Participarão de ações e atividades com a Patrulha Escolar, unidades de Guarda Comunitária, entre outras. Num primeiro momento, vão ocupar mais as vias. Essa parte prática tem previsão de seguir até o dia 10 de dezembro, mas poderá ser alongada, conforme necessidade da corporação – explicou o corregedor da GMVR.