GMVR prende ex-policial procurado com apoio de sistema de câmeras

Volta Redonda – Câmeras de leitura de placas auxiliaram guardas municipais de Volta Redonda na prisão de um ex-policial militar de São Paulo, nessa segunda-feira (14), condenado pelo Tribunal de Justiça Militar a seis anos de prisão pelo crime de extorsão mediante sequestro. O homem, de 36 anos, morador de Volta Redonda, era monitorado pelo sistema de vigilância da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), após solicitação da Polícia Militar de São Paulo.

Para chegar até o foragido, o setor de Inteligência da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), por meio de câmeras de monitoramento, constatou a movimentação dele na cidade e traçou um possível percurso. Os agentes então montaram um cerco e conseguiram efetuar a prisão na Rua 33, no bairro Vila Santa Cecília.

Durante a abordagem, o ex-PM não ofereceu resistência e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permanecerá preso até ser transferido para São Paulo.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância do investimento em tecnologia e da integração da Semop e da Guarda Municipal com as autoridades paulistas para a resolução de mais um caso.

“Esse é mais um caso que demonstra a importância do investimento em tecnologia e em software de ponta. Estamos conseguindo não só identificar as práticas delituosas que ocorrem dentro da cidade, mas também auxiliar a Justiça de outros municípios. Parabéns aos operadores do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e aos guardas municipais envolvidos nessa ocorrência. Sem dúvidas, hoje, com tecnologia e integração entre as forças, Volta Redonda é um modelo em segurança pública”, disse Coronel Henrique.