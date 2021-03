Matéria publicada em 12 de março de 2021, 15:19 horas

Rio – Após duas reuniões realizadas nesta sexta-feira, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Claudio Castro, endureceu as medidas em todo o estado de combate ao novo coronavírus. Entre elas, o fechamento de bares e restaurantes às 23 horas. No entanto, cada prefeitura pode manter ou antecipar este horário. O comércio do Rio funcionará em horários escalonados. As restrições valem até a próxima quinta (18), quando serão reavaliadas, e incluem ainda o “toque de recolher” entre 23h e 5h.

-O decreto estadual é um balizador da política pública. Cada município tem suas especificidades. O estado está fazendo um papel regulador da política pública”, disse o governador.

O STF (Supremo Tribunal Federal) publicou uma decisão em que os municípios são obrigados a seguir as restrições do Estado. Os prefeitos podem tornar as medidas mais duras, mas não podem flexibilizar o que decidido pelo governador.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, participou da reunião e afirmou que, pelo decreto emitido por ele, na semana passada, o horário de fechamento dos bares no município já está fixado até ás 23 horas, mas, segundo ele, haverá alteração no horário do comércio, que passa a abrir às 10h30min e pode fechar às 20:30, a partir da semana que vem, provavelmente na terça-feira.

Na próxima segunda-feira, dia 15, os prefeitos de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, de Pinheiral, Ednardo Barbosa, e de Barra Mansa, Rodrigo Drable, vão se encontrar para discutir e definir as medidas de enfrentamento à Covid-19. A intenção dos prefeitos é fazer uma ação que atenda os três municípios. A reunião será em Volta Redonda, às 16 horas, e terá a participação também de representantes do MP (Ministério Público).

Rodrigo Drable propôs ainda durante a reunião com o governador que todos os professores acima de 60 anos e os que têm comorbidades, acima de 55 anos, sejam vacinados contra a Covid-19. A proposta ainda está sendo estudada e, por enquanto, a vacinação segue as normas do governo federal.

As principais medidas

Fechamento de bares e restaurantes às 23h – podendo cada prefeitura antecipar a hora de fechamento

Limitação de público em bares e restaurantes – a lotação permitida é 50% da capacidade

Proibida a permanência na rua entre 23h e 5h

Comércio funcionará com horários escalonados

Proibida a realização de rodas de samba e eventos em boates

Bancas de jornal estão proibidas de vender bebidas alcoólicas

Parques, museus, academias e espaços de recreação infantil devem funcionar com 50% da capacidade

Escolas permanecerão abertas